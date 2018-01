Autore:

Danilo Chissalè

NUOVA SFIDA Novità ai piani alti in casa Peugeot Motorcycle, Enrico Pellegrino è il nuovo Direttore Commerciale di Peugeot, dopo il rilancio del marchio nel motorsport, una nuova sfida attende il manager italiano. Il Dott. Pellegrino, 53 anni, una laurea in economia e commercio, un Master in Business Administration, ha sviluppato un curriculum professionale che dimostra la grande passione per il mondo dei motori dove ha trascorso praticamente tutta la sua carriera lavorando per marchi di primaria importanza come Ford, Ducati e Yamaha.

LUNGA MILITANZA Il Dottor Pellegrino non è una novità in casa Peugeot, entrato a far parte del gruppo PSA nel dicembre 2010 in qualità di Managing Director della filiale italiana di Peugeot Motocycles, ruolo che continuerà a ricoprire, annovera tra i sui punti di maggior forza la profonda conoscenza del mercato e la forte determinazione a raggiungere i traguardi più difficili e ambiziosi.

MOTORSPORT Il ritorno nel mondo delle competizioni a due ruote della Casa del Leone è proprio merito del Dottor Pellegrino, che nel 2014 ha dato il via al progetto Moto3 dapprima nel campionato CIV, per poi fare il grande salto nel mondiale Moto3 2016, cogliendo la vittoria nella tappa di Brno con il pilota britannico John McPhee.

LA DICHIARAZIONE “Sono onorato di essere stato scelto per ricoprire un ruolo così strategicamente importante – ha dichiarato Enrico Pellegrino – ho accettato questa sfida con grande entusiasmo e determinazione, forte dell’esperienza di Peugeot Motocycles e della sua comprovata capacità di generare innovazione e crescita. Nei prossimi anni, Peugeot Motocycles vuole ritagliarsi uno spazio sempre più importante in tutti i mercati mondiali e lo farà attraverso il lancio di nuovi prodotti e attraverso una strategia sempre più innovativa e ambiziosa."