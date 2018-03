Autore:

Giulio Scrinzi

DNA SPORTIVO Dopo aver introdotto l'anno scorso la lussuosa versione Dx e quella sportiva Sx del tradizione Tmax, Yamaha vuole fare ancora di più nel 2018, alzando ulteriormente l'asticella e regalando un modello ancora più esclusivo di quello che è uno dei maxi-scooter più venduti di sempre. Ad Aprile, infatti, arriverà il nuovo Tmax Sx Sport Edition, pensato per offrire la guida più adrenalinica della categoria e che si delinea come il modello più dinamico dell'intera famiglia Tmax.

LE NOVITÀ Rispetto alla tradizionale versione Sx, il nuovo Yamaha Tmax Sx Sport Edition sarà dotato di serie dell'esclusivo scarico Akrapovič con cover in carbonio sulla quale si staglierà lo speciale logo Sport Edition. Inoltre sarà dotato anche di un parabrezza sportivo fumè e un portatarga in alluminio, al fine di enfatizzare ancora di più le linee dinamiche ed aggressive della sua carena, verniciata per l'occasione nel raffinato colore Matt Silver che andrà a completare l'impatto visivo della forcella di tipo motociclistico con steli dorati e i cerchi blu.

EQUIPAGGIAMENTO AL TOP Ciò che non cambierà, invece, sarà innanzitutto il motore bicilindrico frontemarcia da 530 cc raffreddato a liquido, oltre al telaio compatto in alluminio con una forcella a doppia piastra a steli rovesciati e una sospensione posteriore a leveraggi progressivi che offrono una guida agile e sportiva, oltre a una straordinaria stabilità. Di serie, inoltre, il Tmax Sx Sport Edition disporrà di una strumentazione TFT con display monocromatico in grado di indicare tutte le informazioni più importanti (velocità, numero di giri, consumo di carburante...), dell'avviamento Smart Key senza chiave, del cavalletto centrale con blocco elettrico antifurto e del D-Mode a 2 livelli, che permette la scelta della mappatura d'erogazione del motore oltre all'intervento del controllo di trazione (TCS) e dell'ABS. Capitolo prezzi. L'esclusività si paga, il prezzo non è ancora stato svelato ma crediamo che si attesterà poco al di sotto di 13.000 euro. Vi terremo aggiornati