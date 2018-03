Autore:

Emanuele Colombo

NUOVO SCOOTER Al Motodays di Roma si svela il nuovo Honda Forza 300 completamente riprogettato. Più compatto rispetto al precedente, ha un interasse più corto da 1.510 mm; ruota da 15 pollici all'anteriore e da 14 pollici al posteriore (prima erano più piccole di un pollice) e il peso diminuisce di 12 kg, fino a raggiungere i 182 kg in ordine di marcia, con il pieno di benzina. In questo modo il motore da 279 cc, 25,2 CV e 27,2 Nm di coppia ha buon gioco a migliorare accelerazione, velocità massima e l'efficienza nei consumi.

CONTROLLO DI TRAZIONE Si tratta dello stesso motore che equipaggia l'apprezzatissimo scooter Honda SH300i, ma con caratteristiche di erogazione ottimizzate grazie a numerosi interventi concentrati principalmente su condotti, distribuzione e accensione. Inoltre guadagna il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), che può essere disattivato e riattivato tramite un comando sul blocchetto sinistro al manubrio.

LE PRESTAZIONI Il nuovo scooter Honda accelera da 0 a 200 metri in 11,1 secondi, ossia ha un vantaggio di tre decimi di secondo rispetto al modello precedente, mentre la velocità massima effettiva è di 129 km/h: 2 km/h in più di prima. Il consumo di carburante è ora pari a 31 km/l nel ciclo medio WMTC (30,8 km/l era il dato del modello precedente): grazie al serbatoio da 11,5 litri di capacità, l'autonomia stimata supera i 350 km.

PARABREZZA REGOLABILE La sella è a 780 mm da terra, 62 mm più in alto che in passato, per una posizione più eretta. Il pratico parabrezza è regolabile elettricamente, come sulle moto cruiser più blasonate: registrabile in movimento tramite un comando sul blocchetto elettrico sinistro, ha 140 mm di escursione e permette di ottimizzare protezione dal vento e visuale in base alle circostanze e alla statura del pilota.

SEMPRE PIÙ KEYLESS Nel vano sottosella trovano posto due caschi integrali e il vano nello scudo anteriore offre spazio a sufficienza per una bottiglietta d’acqua o il cellulare, per la cui ricarica è prevista una presa 12V. L'apertura della serratura dello scudo, come l'avviamento e il top box opzionale da 45 litri, è comandata dal sistema keyless Smart-Key, che provvede a bloccare automaticamente il bauletto quando il conducente si allontana dallo scooter.

PREZZI E DISPONIBILITÀ La nuova strumentazione è mista, con i quadranti analogici per tachimetro e contagiri, e un ampio diplay LCD impostabile su tre tipi di visualizzazione tramite un comando sul blocchetto elettrico sinistro. Il nuovo Forza 300 sarà disponibile da maggio a un prezzo allineato alla concorrenza - quindi attorno ai 5.500 euro - nei colori Crescent Blue Metallic, Pearl Nightstar Black, Matt Cynos Grey Metallic, Matt Pearl Cool White. A richiesta, tra gli accessori ufficiali della casa figurano il portapacchi posteriore, il bauletto da 45 litri per due caschi integrali, manopole riscaldabili, borsa bauletto interna e allarme.