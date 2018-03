Autore:

Emanuele Colombo

EURO 5 In vista della stretta sulle emissioni prevista dalla normativa Euro5, che entrerà in vigore nel 2020, ecco la prima foto spia della nuova KTM Super Duke R 1290 di prossima generazione (fonte MCN).

IL MOTORE Il motore rimane bicilindrico, ma l'aspetto tradisce un radiatore maggiorato e un catalizzatore molto voluminoso sotto la coppa: necessari per ridurre le emissioni del 30%, come previsto dalle nuove regole, senza rinunciare a una potenza superiore ai 159 CV attuali (forse addirittura 175).

IL TELAIO Cambia anche il telaio: sempre a traliccio, ma con una nuova forma e un sottotelaio che ora potrebbe essere scatolato in alluminio, invece che in acciaio. Il tutto per compensare il peso aggiuntivo di radiatore e catalizzatore.

LE SOSPENSIONI La sospensione posteriore monobraccio sulla nuova moto appare rinforzata ed è dotata di leveraggio progressivo: non presente sulla moto attuale. Nuova anche la carrozzeria, che prevede linee spigolose e una posizione in sella molto aggressiva.

QUANDO ARRIVA Nonostante i prototipi siano già in circolazione, la nuova KTM Super Duke R 1290 potrebbe debuttare più avanti: magari a EICMA 2019, giusto in tempo per essere messa in vendita all'inizio del 2020.