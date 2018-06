Autore:

Danilo Chissalè

NON SOLO SPORTIVE Un passato glorioso alle spalle poi la crisi, anni bui ed ora il tentativo di tornare a macinare modelli di successo. Questa, in breve, è la storia della Norton, leggenda del motociclismo britannico. Recentemente la casa ha puntato forte sulle sportive, la V4RR è un’opera d’arte motoristica, ma la rinascita passa anche, se non soprattutto, da modelli meno elitari come la Norton Atlas.

INTERCABIABILI La Atlas arriverà nella seconda metà del 2018, al momento Norton ha solamente ufficializzato gli schizzi del nuovo modello e pochi altri dettagli. Ciò che è certo è che la Atlas sarà spinta da un inedito bicilindrico parallelo da 650 cc in grado di sviluppare circa 100 cv di potenza (probabilmente equipaggiato anche da Commando e Dominetor in futuro). La vera particolarità di questo propulsore sono i suoi componenti; pare infatti che teste, valvole, pistoni, aste e altre parti derivino direttamente dal brutale V4 da 1200 cc, non male per una scrambler.

STILE NORTON Se del motore si ha qualche informazione, la ciclistica rimane un punto di domanda. Se i disegni rispecchiassero il modello definitivo potremmo dire che la componentistica sarà al top, degna della filosofia del marchio. Guardando bene i disegni si possono notare le pinze freno Brembo ad attacco radiale mordere dischi freno ben dimensionati, una forcella a steli rovesciati e alcuni accorgimenti per il fuoristrada leggero come gli pneumatici tassellati calzati su cerchi a raggi, il paracoppa e lo scarico rialzato in pieno stile scrambler. La linea non è nuovissima, alcuni dettagli ricordano molto la Ducati Scrambler Desert Sled (serbatoio in particolare), ma è comunque piacevole ed impreziosita da alcuni dettagli tecnologici come i fari a LED. Poco si può dire della strumentazione se non che sarà divisa su due quadranti circolari.

MERCATO AFFOLLATO Come detto la versione definitiva verrà presentata nella seconda metà del 2018, per la precisione a novembre al NEC Bike Show, con probabile consegna ai rivenditori ad inizio 2019. Tardi… Mi spiego meglio, il fenomeno scrambler ha avuto il suo boom ormai qualche anno fa, la parabola non è ancora discendente ma presto lo diverrà. Senza contare un mercato decisamente affollato da marchi più forti di Norton come Ducati, BMW e Triumph che da tempo hanno a listino un modello scrambler. Chissà che un prezzo decisamente competitivo non sparigli il mio pronostico… Vi terremo aggiornati.