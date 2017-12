Autore:

Danilo Chissalè

NON SOLO RACING Non solo racing, nel DNA Nolangroup scorre anche la passione per l’off-road, per questo l’azienda tutta italiana annuncia un nuovo arrivo tra i nolanriders: Laia Sanz. Pilota ufficiale KTM, Laia Sanz, è la giovane spagnola tredici volte campionessa del mondo di Trial femminile e dieci volte campionessa europea sempre della stessa disciplina. Lungo tutto il 2018, Laia Sanz sarà inoltre impegnata nella Coppa del Mondo Cross Country Rally Raid e nelle più dure gare di hard enduro come il Red Bull Romaniacs e l’Erzberg Rodeo.

RITORNO Enzo Panacci, AD Nolangroup ha dichiarato: “Sono molto contento di aver concluso questo accordo con la bravissima Laia Sanz, perché con il modello X-502, X-lite deve tornare a calcare i palcoscenici off-road più prestigiosi!”.

X-502 E' il casco off-road racing in fibre composite che si caratterizza per il design aggressivo, peso contenuto, sofisticato sistema di areazione “racing air flow” e predisposizione “Camel Bag” per migliorare l’idratazione del pilota.

Prezzo on line a partire da 351 euro