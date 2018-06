Autore:

Danilo Chissalè

CI SIAMO Dopo 2 anni di lavoro a spron battuto la MV Agusta ha introdotto sul mercato il sistema SCS. L’acronimo sta per Smart Clutch System è identifica la nuova frizione a controllo automatico della casa di Schiranna. Il modello prescelto per fare da banco prova è la turistica Turismo Veloce 800 Lusso.

PIACERE E COMFORT La scelta del modello non è affatto casuale e mette in risalto i vantaggi della nuova tecnologia. La Turismo Veloce è infatti una moto che vuole coniugare il piacere di guida e la sportività al turismo e, con il nuovo cambio, si possono fare entrambe le cose, snocciolare le marce in un tratto di misto stretto oppure lasciare la gestione delle cambiate all’elettronica e godersi il panorama. La scelta è facilissima e per passare da una modalità all’altra non è nemmeno necessario fermarsi a smanettare con complicati menù, infatti i due sistemi funzionano in maniera parallela.

STAI FERMA! A causa del sistema SCS, sulla Turismo Veloce 800 Lusso è stato necessario introdurre il freno di stazionamento, per evitare spostamenti indesiderati della moto parcheggiata. La frizione automatica, infatti, non permette di lasciare innestata la marcia a moto spenta. Il freno di stazionamento viene azionato tramite una leva posta sopra a quella del freno posteriore, stesso comando per disinserirlo.

INNOVATIVO Il sistema SCS nasce dopo aver vagliato anche altre soluzioni presenti sul mercato ma scartate perché non in linea con la filosofia della Turismo Veloce: Il cambio CVT è una soluzione da “scooter” mentre i cambi doppia frizione sono troppo pesanti e ingombranti secondo i tecnici MV. Il sistema SCS pesa come una frizione tradizionale ed è stato messo a punto con parter leader nel settore.

STILE… Poteva essere solamente una fredda modifica meccanica la novità della Casa di Schiranna? Assolutamente no, la famiglia Castiglioni è attenta al look delle proprie creazioni e allora ben venga l’inedito coperchio frizione trasparente che mette a nudo la nuova tecnologia in tutto il suo fascino.

E PRESTAZIONI Il sistema a controllo automatico non ha tolto nemmeno un briciolo di grinta al tre cilindri varesino. Il propulsore, osservante delle normative Euro4, vanta sempre 110 CV a 10.150 giri/min e 80 Nm di coppia a 7.100 giri/min. Anzi, i ragazzi di MV sono convinti che grazie al nuovo SCS la Turismo veloce avrà uno spunto degno di una Race Replica. I dati dichiarati recitano: 3,15 secondi per lo 0-100 km/h e 230 km/h di velocità massima. La Turismo Veloce 800 Lusso SCS è in vendita a 21.490 euro, non pochi, ma scommettiamo che qualcuno cederà al suo fascino?