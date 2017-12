Autore:

Danilo Chissalè

RICHIAMO UFFICIALE La MV Agusta da sempre si contraddistingue per la bellezza e l’esclusività delle sue creazioni, purtroppo il tasto dolente della casa di Schiranna è sempre stato l’affidabilità… poco teutonica. In questi giorni MV ha diramato un richiamo ufficiale per alcune Dragster RR immatricolate nel 2017. Il problema riguarda il fissaggio difettoso dei raggi della ruota posteriore, che allentandosi potrebbero generare pericolo al conducente.

LA CAUSA La causa del difetto sembra risiedere nel trattamento superficiale ricevuto dai nottolini di serraggio. Il materiale utilizzato non garantirebbe la coppia di serraggio necessaria al fissaggio, allentando o addirittura lasciando libero il raggio del cerchio.

CAMBIO GRATIS MV ha ovviamente comunicato che la sostituzione sarà completamente a carico dell’azienda, i possessori di MV Brutale Dragster RR potranno riconoscere il pezzo di ricambio (per evitare spiacevoli inconvenienti) da un puntino verde posizionato su uno dei nottolini in prossimità della valvola di gonfiaggio.