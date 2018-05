Autore:

Danilo Chissalè

TERZO CAPITOLO La partnership tra il quattro volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton e MV Agusta continua, scrivendo il terzo capitolo della loro storia. Dopo il successo ottenuto prima dalla Dragster RR LH44 e poi dalla F4 LH44, MV Agusta e Lewis Hamilton tornano a lavorare insieme e creano un nuovo modello, contraddistinto come i precedenti dalla sigla del pilota inglese e da tante soluzioni tecniche ed estetiche dedicate.

ABITO PREGIATO La protagonista del terzo capitolo è la rinnovata Brutale 800 RR, ora Euro 4 e con migliorie nel campo dell’elettronica. Come per le due precedenti interpretazioni su base Dragster e F4, anche la Brutale 800 RR LH44 è l’esito di un processo creativo basato sul confronto diretto, senza intermediari, tra Lewis Hamilton e CRC. La LH 44 si contraddistingue per il design dedicato: la combinazione rosso/bianco/nero scelta per la livrea mette in risalto le linee potenti e muscolose della moto, le tante parti in fibra di carbonio ed ergal, i cerchi specifici con canale maggiorato e la sella realizzata con materiali pregiati griffati con il logo del pilota britannico.

BASE DI PARTENZA Il binomio Brutale Hamilton sembra funzionare come quello cacio e pepe, mi spiego meglio: il carattere deciso ed esuberante rispecchia a pieno l’indole effervescente del Campione del Mondo in carica. Carattere fornito dal motore 3 cilindri da 798 cc in grado di erogare 140 CV per 87 Nm di coppia. Ma si sa, la potenza è nulla senza controllo, e allora via libera a: traction control, ride by wire, quickshifter e tutte le diavolerie elettroniche del caso. Lo scheletro della Brutale 800 RR è un traliccio di acciaio al quale sono fissati la forcella Marzocchi da 43mm e il mono ammortizzatore Sachs, entrambi completamente regolabili. Il reparto freni è affidato alla Brembo, mentre l’ABS è studiato da Bosch.

LIMITATA Tanta esclusività è però riservata solamente a 144 esemplari, a sottolineare la preziosità di questa creazione. Sul cupolino in carbonio è stampigliato il numero caratteristico dell’esemplare, mentre il certificato di autenticità ne attesta l’origine.