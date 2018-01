Autore:

Danilo Chissalè

SECCA SMENTITA In questi giorni, dopo la presentazione di una nuova famiglia di motori bicilindrici da parte di Shineray/SWM, sono circolate indiscrezioni riguardo un accordo tra l'italiana Moto Morini e la Shineray, per la fornitura del motore bicilindrico bialbero 1200 cc CorsaCorta. Guardano le immagini si nota una certa somiglianza tra i due progetti, ma la Moto Morini ha rilasciato un comunicato in cui smentisce categoricamente la notizia.

IL COMUNICATO Moto Morini smentisce ufficialmente e con decisione ogni tipo di notizia pubblicata dalla stampa relativa ad un accordo con la cinese Shineray o SWM per la fornitura del nostro motore Bialbero 1200 CorsaCorta. Smentito anche il percorso comune di sviluppo del bicilindrico, citato da alcuni giornali, così come qualunque collaborazione sulla fornitura dello stesso. La proprietà esclusiva del motore Bialbero 1200 CorsaCorta è di Moto Morini che lo ha progettato ed aggiornato negli anni, fino all’ultima evoluzione alla normativa Euro 4.Nonostante Moto Morini sia attenta al mercato e a possibili collaborazioni, ha già incaricato i propri legali per tutelare la proprietà intellettuale dell’azienda, valutare eventuali danni che possano scaturire da questi comunicati senza alcun fondamento nonché porre in essere tutte le dovute azioni nei confronti di chi li ha divulgati in completa autonomia decisionale.