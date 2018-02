Autore:

Danilo Chissalè

SERIE LIMITATA La Moto Guzzi V7 è giunta alla sua terza edizione, il best seller della Casa di Mandello del Lario è ormai un vero simbolo del made in Italy. Grazie alla sua versatilità è in grado di abbracciare un pubblico eterogeneo che comprende appassionati di lungo corso e neofiti. La versione Carbon è la prima V7 prodotta in serie limitata, 1921 gli esemplari in vendita, numero che rievoca l’anno di nascita del marchio.

CARBONIO VERO V7 III Carbon celebra l’arte della customizzazione, interpretata con originalità e stile, accostando al design autentico di V7 la pregiata qualità di numerosi componenti in fibra di carbonio, quali i parafanghi accorciati e rifilati e i fianchetti laterali. Il carbonio rievoca il pedigree sportivo della Moto Guzzi, che ben si sposa con la filosofia della moto.

ATTENZIONE AL DETTAGLIO La Moto Guzzi V7 Carbon strizza gli occhi agli amanti della cura del dettaglio. La sella inedita, rivestita in Alcantara idrorepellente, è ideale per un utilizzo outdoor e resistente alle intemperie, ed rifinita con impunture rosse che rappresentano uno spunto stilistico molto gradito a chi cerca raffinatezza nelle finiture. Raffinatezze che non si fermano alla sella: il tappo del serbatoio dotato di serratura è in alluminio ricavato dal pieno anodizzato nero, così come sono neri la cornice del proiettore anteriore e i coperchi degli iniettori.

UN SOLO COLORE La livrea non può che essere nera con finitura opaca, colore che ben si sposa con i componenti tinteggiati di rosso come le pinze freno Brembo, i coperchi valvole, i loghi sui fianchetti e l’aquila sul serbatoio.

ESCUSIVITÀ POPOLARE Se pensate che l’esclusività sia sinonimo di caro prezzo vi sbagliate, la V7 III Carbon non è la più cara a listino, la palma di più cara spetta alla versione anniversario con un prezzo d’acquisto di 11.090 euro, la serie limitata in carbonio vi costerà 9,990 euro ed è riconoscibile dalla targhetta numerata posta sui riser del manubrio.