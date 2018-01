Autore:

Danilo Chissalè

DOUBLE FACE METZELER amplia la gamma KAROO™ con l’introduzione del prodotto per utilizzo stradale KAROO™ Street . Il nuovo pneumatico da enduro offre ottime prestazioni su strada anche sul bagnato e, al contempo, mantiene un aspetto aggressivo grazie al disegno battistrada tassellato che garantisce trazione in off-road.

TEMPISMO PERFETTO Gli amanti di adventure, “enduro street” e dual purpose, che al giorno d’oggi sono la tipologia di moto più ricercata, vogliono mezzi in grado di comportarsi come mezzi da turismo quando utilizzate su asfalto pur senza rinunciare a doti fuoristradali. Nel rispondere a queste esigenze di mercato il pneumatico METZELER KAROO™ Street si caratterizza per essere un prodotto con un look off-road, in linea con l’estetica di questo tipo di motociclette, e al contempo in grado di offrire prestazioni da pneumatico stradale sia su asciutto che su bagnato.

LA TECNICA Il nuovo KAROO™ Street è costruito con le migliori tecnologie disponibili sul mercato. Il profilo della carcassa è quello tipico degli pneumatici sport-touring, per garantire un comportamento ottimale su asfalto, inoltre, grazie alla mescola con alto tasso di silicio il grip su superfici bagnate è elevato. La disposizione compatta dei tasselli garantisce un buon comportamento su strada, ben sposandosi con gli aiuti alla guida (ABS, Traction Control) senza perdere le caratteristiche tipiche di uno pneumatico tassellato. Il nuovo KAROO™ Street sarà disponibile sul mercato a partire da marzo 2018.