Autore:

Danilo Chissalè

LANCIO SPECIAL Metzeler è pronto a presentare il nuovo pneumatico ME 888 Marathon Ultra 888 Orangewall, pneumatico limited edition con fianchi color arancione, ideale personalizzare l’aspetto di custom e cruiser e special. Il luogo scelto per la presentazione non poteva essere più azzeccato, la decima edizione del Motor Bike Expo di Verona, fiera delle special e della personalizzazione.

COMPAGNO DI MARATONE Il ME 888 Marathon Ultra è studiato per garantire un’elevata resa chilometrica assicurando anche ottime prestazioni sul bagnato. Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, i progettisti METZELER hanno lavorato su tutti gli elementi che determinano le caratteristiche dei pneumatici: mescole, struttura, disegno del battistrada e profili. La mescola è realizzata con polimeri resistenti all’abrasione per garantire la resistenza all’usura, la buona resa su superfici bagnate è data dall’alto contenuto di silica nella mescola, mentre il carbon black assicura buoni livelli di trazione, frenata e manovrabilità su superfici asciutte.

SPECIAL EDITION Il pneumatico ME 888 Marathon Ultra Orangewall è una special edition creata per dare un ulteriore possibilità di personalizzazione agli amanti di cruiser e custom. Questa serie limitata mantiene le stesse prestazioni della versione standard e sarà disponibile dalla primavera 2018 nelle seguenti misure:

100/90 - 19 M/C TL 57H all’anteriore

150/80 B16 M/C TL 77H al posteriore

Come per la versione WHITEWALL , anche la versione ORANGEWALL deve la sua colorazione ad un processo produttivo specifico progettato ad hoc

FUORI SALONE Il nuovo pneumatico METZELER limited edition ME 888 MARATHONTM ULTRA ORANGEWALL sarà in mostra in occasione del Motor Bike Expo 2018 presso lo stand METZELER (Padiglione 2, stand 12L) che tra le diverse sorprese e novità vedrà esposta anche una moto preparata da Mr.Martini. Proprio in collaborazione con Mr.Martini, il brand di pneumatici tedesco, per festeggiare il nuovo pneumatico ME 888 MARATHONTM ULTRA ORANGEWALL , organizza per venerdì 19 gennaio presso Special , in via Tombetta 39/B a Verona, a partire dalle ore 19:00, la serata“Orangewall Party” aperta al pubblico.