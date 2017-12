Autore:

Danilo Chissalè

PIÙ’ SPORT La KTM 1290 Super Duke Gt ha rivoluzionato il mondo delle sport tourer dal suo lancio nel 2016. Le prestazioni del missile di KTM hanno stuzzicato la fantasia (e i portafogli) di tutti gli smanettoni che vogliono prestazioni e adrenalina, ma anche la possibilità di affrontare un viaggio, grazie alla pratica coppia di valige laterali. Tutto perfetto direte, invece la Super Duke GT qualche piccolo difettuccio lo ha, e i tecnici KTM hanno deciso di metterci mano e aggiornare la loro maxi tourer per 2019.

PIÙ’ TOURING La Super Duke GT non è altro che la versione con valige e parabrezza della KTM Super Duke R, quindi la sua indole è molto sport e poco tour. Per l’aggiornamento in vista i tecnici KTM prevedono di dare alla GT una dotazione più da turistica premium, rivedendo tutta la parte anteriore della moto rendendola più confortevole e ricca rispetto alla versione attuale.

NUOVA DAVANTI Come è possibile vedere dalla foto spia recuperate dai colleghi di www.motorcyclenews.com, la KTM 1290 Super Duke GT cambierà molto nella parte frontale. Nuovo il cupolino, che offre più protezione dall’aria rispetto a quello precedente, nuovi anche i fianchetti laterali che si protendono più in avanti con le frecce integrate e le luci cornering integrati. La strumentazione digitale, un po' obsoleta, verrà sostituita da uno schermo LCD a colori, lo stesso montato sulla KTM 1290 Super Adventure, che oltre al settaggio dei parametri della moto e la visualizzazione delle numerose informazioni, permetterà l’utilizzo dell’app My Ride di KTM.

STESSA STRUTTURA Se la parte estetica subirà molte modifiche, la base strutturale della nuova KTM 1290 Super Duke GT rimarrà verosimilmente invariata. Il telaio, le sospensioni e l’impianto frenante si sono mostrati all’altezza della fama del marchio e, come si suol dire, squadra che vince non si cambia. L’unica modifica che potrebbe sembrare sensata sarebbe una mappatura Touring, che al momento manca tra quelle disponibili sul modello in commercio.

EURO 5 Se come si prevede il nuovo modello non sarà in commercio prima del 2019, la KTM si sarà certamente assicurata che il loro motore rispetti ormai prossime normative Euro 5, magari incrementando il materiale catalitico all’interno del sistema di scarico della Super Duke GT. Sul prezzo, ovviamente, non si ancora nulla, ma crediamo che difficilmente si discosterà da quello attuale. Vi terremo sicuramente aggiornati.