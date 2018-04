Autore:

Danilo Chissalè

SEMPRE CONNESSI Gli smartphone sono diventati ormai un oggetto quasi irrinunciabile, sempre più case stanno trasformando il telefonino da elemento di distrazione alla guida a compagno fondamentale. Il nuovo sistema Kymco Noodoe Navigation, presentato al Tokyo Motor Show, introduce un nuovo concetto di navigazione pensato per gli utenti delle due ruote, semplice, sicuro e intuitivo.

EVOLUZIONE Il nuovo sistema va ad integrare il sistema di connessione Noodoe smartphone/veicolo presentato lo scorso anno, che permetteva la visualizzazione di chiamate e messaggi direttamente sul cockpit dello scooter. Il Noodoe Navigation permette di implementare anche le indicazioni del navigatore.

SEMPLICE E SICURO Il valore aggiunto del nuovo sistema è la semplicità. Le indicazioni sono date punto a punto, in modo da non distrarre eccessivamente il guidatore, solo quando ci si ferma al semaforo è possibile vedere la mappa completa del percorso. Non temete, non perderete di vista la svolta, infatti un pratico conto alla rovescia vi indicherà gli incroci da affrontare, ingegnoso e sicuro!

PIANIFICATORE La vostra giornata prevede una sfilza di appuntamenti in ogni angolo della città? Nessun problema, potrete pianificare fino a 5 percorsi prima di uscire di casa e caricarli sull’app, le informazioni vi verranno date in sequenza. Postini, pony express e corrieri ringraziano.

NEL TRAFFICO SENZA TRAFFICO Vi starete chiedendo: “e i miei giga di traffico dati in quanto verranno prosciugati?” Niente paura, scaricando le mappe delle zone interessate il navigatore funzionerà completamente in modalità off-line, addio problemi di ricezione e traffico dati esaurito.

OCCHIO AL FUTURO Il sistema di navigazione è già pronto anche per la mobilità del futuro. Noodoe è, infatti, già pronto per Ionex il nuovo ecosistema di mobilità elettrica lanciato da Kymco. Sarà, infatti, sempre aggiornato con le postazioni delle stazioni di ricarica, guidandovi direttamente a quella più vicina, nel caso in cui la vostra batteria sia agli sgoccioli.

CUSTOMER CARE Noodoe Navigation sarà presto disponibile sugli scooter Kymco, i clienti che avessero già acquistato uno scooter con Noodoe, potranno effettuare un aggiornamento e integrare questa pratica nuova funzione, siamo curiosi di provarlo, vi terremo aggiurnati.