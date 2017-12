Autore:

Danilo Chissalè

MBE KTM parteciperà al MBE 2018. Nata come fiera del custom e delle special, il Motor Bike Expo della città Scaligera,arrivato alla decima edizione, rappresenta oggi un interessante panorama per tutte le case, in un periodo dell'anno in cui il motociclista inizia a sentire quel "prurito alle mani" che lo porterà in breve tempo ad acquistare una nuova moto, gli accessori o l'abbigliamento necessari per la stagione a venire.

LA STAR Quale migliore occasione quindi per KTM per iniziare al meglio il nuovo anno promuovendo i modelli della gamma 2018? Il Brand austriaco supporterà il Dealer locale Cubimoto con alcune delle novità più importanti della prossima stagione, tra le quali spiccherà senz'altro la nuovissima KTM 790 DUKE, soprannominata The Scalpel. Attesa per due lunghi anni, la nuova naked media di Mattighofen farà bella mostra di se al padiglione 7 dal 18 al 21 gennaio.