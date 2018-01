Autore:

Danilo Chissalè

RICHIAMO KTM ha emanato un richiamo ufficiale internazionale per la gamma Duke, il problema riguarda un potenziale mal funzionamento nell’impianto frenante che equipaggia le moto in allestimento R dal 2015 in poi. Il problema si potrebbe verificare in caso di frenate brusche o nell’uso intensivo (racing). Il componente difettoso è il pistone della pompa freno anteriore marchiata Brembo.

QUALI MODELLI I modelli in questione sono tutti parte della gamma Duke in allestimento R, sono interessate: le Duke 690 R (dal 2015), le Super Duke 1290 R (dal 2015), le Super Duke 1290 R Special Edition (dal 2015) e la Super Duke 1290 GT (dal 2016). Tutti i possessori dei modelli in questione sono stati avvisati tramite lettera individualmente.

RAPIDO E INDOLORE La sostituzione, come dichiarato dai tecnici KTM, è da effettuare presso i rivenditori autorizzati, viene effettuata in un’ora e mezza ed è completamente gratutita.