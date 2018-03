Autore:

Danilo Chissalè

TOP DI GAMMA Presentata ad aprile 2017, la Indian Chieftein Limited è diventata presto il modello più venduto dell’anno per la casa statunitense. Superarsi poteva sembrare una sfida ardua, non per i tecnici Indian che hanno da poco presentato la Chieftain Elite. L’ammiraglia della casa americana diventa ancora più esclusiva grazie alla verniciatura fatta a mano e tanti altri accorgimenti.

FATTA A MANO La verniciatura è sicuramente l’elemento che più colpisce della nuova Chieftain. Il grigio/argento utilizzato è un omaggio alle miniere di argento del Sud Dakota, e viene aerografato a mano dal reparto speciale verniciature di Indian, proprio nel Sud Dakota… 100% made in USA. Per completare la verniciatura di una Chiftain Elite sono necessarie ben 24 ore di lavoro.

PAROLA D’INDIANO La Indian Chieftain Elite è stata progettata con uno scopo ben preciso, essere la migliore bagger disponibile su piazza. Missione compiuta secondo il Senior Director of Marketing Reid Wilson che dichiara: “Che sia in città o nel mezzo di una strada di campagna la Elite raggiunge l’obiettivo di essere la migliore bagger sul mercato, lo fa unendo il look esclusivo con la quantità di accessori equipaggiati”.

FULL OPTIONAL Mr Wilson non si sbaglia sugli accessori a disposizione, la Indian Chieftain Elite è costellata da una pletora di gingilli tecnologici. A far bella mostra di se al centro della strumentazione troviamo l’infotainment Ride Comand, uno schermo touchscreen da 7 pollici che interfaccia tramite bluetooth lo smatphone al monitor, l’impianto stereo da 200 Watt, luci a LED, fari aggiuntivi, cruise control e sella comfort per trascorrere ore in sella senza stancarsi mai.

PRESTAZIONALE Le Chiftain sono spinte dal nuovo motore V-twin Thunderstroke 111, la versione Elite riceve direttamente dal catalogo factory il bicilindrico Thunderstroke 116. Quest’ultimo garantisce un incremento di coppia del 15% ed un aumento di potenza del 20%. Non mancano gli accessori per migliorare ulteriormente l’estetica e il carattere di questa appariscente bagger. La Indian Chieftain Elite è realizzata in serie limitata, il numero esatto non è stato comunicato. Il prezzo? 31.490 dollari negli USA… L’Europa dovrà attendere