Autore:

Danilo Chissalè

TUTTE NUOVE Honda rinnova tutta la famiglia CRF nel 2018/19, tra modelli inediti e aggiornamenti sono ben 5 le novità della casa dell’Ala Dorata. Vengono rinnovate le CRF250/450R e CRF450RX, mentre sono tutte nuove le CRF250RX e CRF450L.

DUAL PURPOSE La grande novità è la CRF450L, una moto che ha nel DNA i cromosomi racing della sorella R ma viene addolcita nel carattere e resa idonea per la circolazione sulle strade pubbliche grazie a targa, luci a LED e frecce. Il focus dei tecnici Honda era l’affidabilità, portando a 32.000 km il tagliando che prevede la manutenzione straordinaria.

ENDURINA Anche la piccola CRF250RX deriva dalla versione da Cross, nel suo caso le modifiche sono studiate per gli amanti dell’enduro. La differenzia dalla versione da circuito il serbatoio da 8 litri in plastica, i cerchi da 18 pollici, il setting delle sospensioni e gli pneumatici dedicati.

ESTREME Le CRF250/450R sono le più estreme della gamma off-road. Entrambe ricevono migliorie al motore per un incremento di prestazioni, il launch control HRC regolabile su tre livelli, un nuovo setting per le sospensioni, migliorie all’impianto frenante ed il manubio Renthal Fat Bar regolabile su 4 posizioni. Stessi aggiornamenti anche per la versione enduro CRF450RX, ma con ruota posteriore da 18 pollici, serbatoio in plastica da 8,5 litri anziché in titanio, set-up sospensioni dedicato e pneumatici enduro.