Autore:

Giulio Scrinzi

CROSS-COUNTRY Parallelamente alla nuova versione della CRF250R, Honda ha presentato il nuovo MY 2019 della CRF250RX, formidabile moto da gara ma anche una splendida moto da enduro per tutti gli amanti del fuoristrada amatoriale. Realizzata da RedMoto S.r.l. per il mercato italiano ed europeo, il nuovo modello porta in dote tutte le novità della versione R, sapientemente modificate a livello di setup e di motore.

MOTORE DA GARA Per quanto riguarda il propulsore, la nuova Honda CRF250RX dispone di un nuovo corpo farfallato con diametro da 44mm, condotti di aspirazione e scarico rimodellati e profilo della camma di chiusura delle valvole di scarico ridotto di 2°. A livello pratico, il suo motore è praticamente lo stesso, da gara, della CRF250R, un monocilindrico 250cc 4 tempi in grado di garantire un'eccellente potenza massima ma anche un'erogazione ai bassi e medi regimi molto robusti per ottenere scatti più rapidi da fermo e nelle curve lente. Il tutto tenuto a bada dal nuovo launch control HRC su tre livelli, che permettono al pilota una gestione globale della moto.

VANTAGGI A 360° A livello di telaio, inoltre, la CRF250RX condivide gli stessi accorgimenti della sorella CRF250R: all'anteriore c’è infatti la nuova leggera pinza freno a due pistoncini differenziati, nonché il manubrio Renthal Fatbar che riduce il peso del sistema di sterzo ed ha una flessibilità tale da ridurre lo stress di guida. In conseguenza del diverso set-up e della ruota posteriore da 18", l’inclinazione del cannotto di sterzo e l’avancorsa cambiano leggermente, e sono impostati a 27,3°/115 mm, invariato invece l'interasse di 1.486 mm. Tra le altre novità, figurano la forcella a molle Showa da 49mm regolabile come l'ammortizzatore posteriore (sempre Showa), i cerchi DID in alluminio leggero, il serbatoio leggero da 8,5L e gli pneumatici di serie Dunlop Geomax AT81 di serie.