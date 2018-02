Autore:

Danilo Chissalè

BYE GOOD VIBES Braking news, anche Harley Davidson si lancerà nel settore della mobilità elettrica. Se uno dei marchi più tradizionalisti delle due ruote ufficializza questa decisione allora il futuro sarà quasi certamente a propulsione voltaica. In futuro non sentirete più il rombo cupo e ritmato dei bicilidrici di Milwaukee, bensì un sibilo simile a quello del vostro aspirapolvere da 2000 W… Bye bye good vibes.

FUTURO PROSSIMO Anche se l’ufficialità della notizia è arrivata in questi giorni, il progetto elettrico era sulle scrivanie di Harley dal 2010, nome in codice “LiveWire”. Per i più restii al cambiamento ci sarà ancora un anno e mezzo per abituarsi all’idea, poi però bisognerà fare i conti con la realtà, come dichiarato dal CEO di Harley Davidson Matt Levatich: “Il mercato delle moto elettriche è agli inizi, ma crediamo che l'ingresso di Harley-Davidson contribuirà a far crescere l'entusiasmo verso questi mezzi anche in chiave sportiva”. L'elettrico fa parte del piano di rinnovamento del parco moto che prevederà decine di nuovi modelli entro gli inizi del 2020.

COME SARÀ? Anche se la moto è stata già vista dal pubblico e testata da esperti, la versione definitiva potrebbe ricevere le classiche ultime modifiche, tipiche del passaggio da prototipo a moto di serie. A riguardo non si sa molto, le bocche oltre oceano rimangono cucite, quello che si sa è che avrà un’autonomia superiore ai 100 km e potenza sufficiente per bruciare lo 0-100 km/h in 4 secondi, tempo equiparabile alla maggior parte delle moto in commercio.

MOSSA ANTI CRISI? L’annuncio della moto elettrica ha fatto da specchietto per le allodole, la notizia vera è che Harley Davidson non se la passa bene ultimamente. Durante la conferenza sono stati pubblicati i dati di vendita che mostrano un calo delle vendite del 6,7%, trand che si mantiene negativo dal 2014. Cosa ne risulta? Tagli dei posti di lavoro e chiusura dello stabilimento in Kansas. Stando alle ricerche di mercato più recenti, la domanda di motociclette elettriche crescerà del 45% entro il 2020 e forse porterà linfa vitale al mercato americano delle due ruote, che sia un trampolino per rilanciarsi? Tra due anni avremo la risposta… puristi rassegnatevi.