L' inizio della stagione motociclistica 2018 è ancora lontano, ma se la vostra testa non si stacca dalla vostra amata due ruote, e nello specifico dalla vostra rossa di Borgo Panigale, starete già pensando al tagliando per risvegliarla dal letargo invernale. Su tutte le Ducati immatricolate dal 1° gennaio 2005 la manutenzione ordinaria e straordinaria è scontata del 20%.Il Service Warm Up è attivo dal 9 gennaio al 9 marzo 2018 presso i Ducati Store, Service e Point Ducati aderenti all'iniziativa.

Il Service Warm Up prevede sconti sia sulla manutenzione ordinaria: cambio di filtro olio, filtro aria, candele, cinghie di distribuzione, olio forcella, olio freni sia sulla manutenzione straordinaria: cambio pastiglie freno, dischi freno, kit trasmissione finale, paraoli forcella, serie dischi frizione, inoltre con l'adesione al Service Warm Up, i possessori di moto Ducati possono anche usufruire, qualora ne fossero sprovvisti, di un anno di assistenza stradale ACI-Global (soggetta a quantità limitata) per poter viaggiare in Europa in tutta tranquillità.