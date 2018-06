Autore:

Danilo Chissalè

GREY Is the new red, già perché la SuperSport si rifà il look in vista dell’estate sfoggiando delle elegantissime carene di color titanio con finitura opaca che contrastano con il rosso di cerchi e telaio. Dello stesso colore anche il copri sella passeggero e gli inserti plastici che impreziosiscono le borse laterali, disponibili tra la gamma di accessori Ducati Performance. Questa nuova livrea non è come uno shampoo colorante dal parrucchiere, ma è una bella tinta permanente. Mi spiego meglio, la nuova livrea Titanium Grey sostituirà il classico rosso Ducati… Sì avete letto bene.

NON ME! Se al rosso di Borgo Panigale proprio non potete rinunciare non disperate, la raffinata versione S, equipaggiata con sospensioni Öhlins, Ducati Quick Shift up/down e copri sella passeggero, continua a essere disponibile in Ducati Red e nella bianchissima (e attira sporco) combinazione Star White Silk con cerchi e telaio rossi.

UN COLORE UN PREZZO La nuova livrea sarà disponibile a partire da luglio presso tutti i concessionari Ducati. Nuove colorazioni, prezzi invariati, con la SuperSport in Titanium Grey proposta a € 13.190 franco concessionario, la SuperSport S in Ducati Red a € 14.890, e nella colorazione Star White Silk a € 15.090.