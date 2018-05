Autore:

Emanuele Colombo

NUOVI ACCESSORI PER BMW R 1200 GS Per la BMW R 1200 GS e la R 1200 GS Adventure arriva la nuova linea di accessori BMW Motorrad Edition Black, che come dice il nome sono caratterizzati da una verniciatura in nero a polvere e vanno ad aggiungersi a una proposta di personalizzazioni già ricchissima.

TOTAL BLACK Per le maxi-enduro BMW sono ora disponibili un nuovo sistema portabagagli, una piastra portabagagli per topcase, un telaio porta valigie e una piastra di protezione del motore fabbricati in alluminio; una leva del cambio regolabile; un sistema di ancoraggio per le borse Vario; una nuova staffa pedane posteriori; una griglia del radiatore Style e pedane regolabili. Tutto rigorosamente nero, come si è detto.