Autore:

Giulio Scrinzi

PER TUTTI I GUSTI Se siete già appassionati della Casa dei Tre Diapason o volete avvicinarvi per la prima volta al mondo Yamaha, allora non potete perdervi gli appuntamenti previsti in questo 2018. Dalla Faster Sons Experience, che metterà a disposizione i modelli della gamma Sport Heritage, all'MT Tour, con il quale potrete salire in sella alle Hyper Naked di Iwata, c'è n'è davvero per tutti i gusti! E se non ne avete abbastanza, allora provate il Destination Yamaha Motor on tour oppure il Super Sport Pro Tour 2018, quest'ultimo ai comandi delle supersportive che fanno della velocità il proprio DNA.

FASTER SONS EXPERIENCE Vi piacciono le XSR 700, XSR 900 e SCR 950 marchiate Yamaha? Allora eccovi accontentati con la Faster Sons Experience, che ha preso il via a marzo in occasione dei Motodays di Roma e proseguirà il 29 aprile a East Market, a Milano, con un’area dedicata ai mondi Faster Sons e Di Traverso School. Si proseguirà poi il 19/20 maggio durante The Reunion, presso l’Autodromo Nazionale Monza, dove sarà possibile anche partecipare al concorso di Flat Track con supporto della “Di Traverso school” di Marco Belli in sella alle Yamaha SR400. Cosa fare per partecipare a questi eventi? Basta prenotare il proprio posto seguendo questo link, tenendo presente che per il corso di Flat Track di Monza il costo di partecipazione è di 100 Euro a persona (posti limitati).

MT TOUR Se invece la vostra passione sono le Hyper Naked di Iwata, allora l'MT Tour è quello che state cercando. In otto tappe, da Catania a Bolzano, potrete provare l'intera gamma 2018 che si compone delle MT-07, MT-09, MT-09SP, MT-10 e MT-10SP. Per prenotare il proprio basta basta registrarsi seguendo questo link, attivo per ogni tappa circa 2 settimane prima dell'evento.

MT TOUR - CALENDARIO

LUOGO DATA Belpasso Etna (Catania) 28-29 aprile Ercolano (Napoli) 5-6 maggio Castel Gandolfo (Roma) 12-13 maggio Gabicce Monte (Rimini) 19.20 maggio Sestriere (Torino) 26-27 maggio Passo Penice (Piacenza) 2-3 giugno Passo della Raticosa (Firenze) 9-10 giugno Passo dello Stelvio (Bolzano) 30 giugno-1 luglio

DESTINATION YAMAHA MOTOR ON TOUR Se ciò che state cercando è l'avventura, la voglia di viaggiare e il sapore della libertà, allora non potete perdervi il Destination Yamaha Motor on tour. Sarà composto da una serie di appuntamenti che daranno modo di provare i modelli Yamaha della gamma Adventure e Sport Touring. Saranno disponibili per i test: XT1200 ZE Super Ténéré, XT1200 ZE Super Ténéré Raid Edition, FJR1300 AS, TRACER 700 GT Pack, TRACER 900, TRACER 900 GT.

DESTINATION YAMAHA MOTOR ON TOUR - CALENDARIO

LUOGO DATA Castelli Romani (Roma) 12-13 maggio Misano Adriatico (Rimini) 19-20 maggio Sestriere (Torino) 26-27 maggio Passo della Raticosa (Firenze) 2-3 giugno Passo Penice (Piacenza) 9-10 giugno Passo dello Stelvio (Bolzano) 30 giugno-1 luglio

SUPER SPORT ON TOUR La vostra passione è la velocità in pista? Che ne dite allora di provare le punte di diamante della gamma Super Sport della Casa dei Tre Diapason, vale a dire le YZF-R6, YZF-R1 e YZF-R1M? Queste tre bellezze potranno essere testate in tre autodromi leggendari, ovvero il circuito di Misano Adriatico (20 aprile), quello del Mugello (9-10 giugno) e quello di Vallelunga (16-17 giugno), il tutto sotto la supervisione del technical partner Pedersoli. Per i clienti più esperti e muniti di licenza, inoltre, sarà disponibile anche una R1 GYTR, provvista di accessori Genuine Yamaha Technology Racing. Tutte le moto, tranne per la tappa del Mugello, sono equipaggiate con pneumatici GP Racer D212 intagliati di Dunlop, omologati per uso stradale e derivati direttamente dai prodotti Motorsport. Sul circuito toscano, tuttavia, verrà dato il via anche all'evento Yamaha Racing Experience, dedicato a tutti coloro che acquisteranno una YZF-R1M nel corso del 2018 e a coloro che già la posseggono. In questa occasione i fortunati possessori che avranno aderito vivranno una due giorni con il team Yamaha racing per sfruttare fino in fondo le enormi capacità della YZF-R1M. I turni in pista avranno i seguenti costi: Euro 80 per il Mugello, Euro 70 per Misano e Vallelunga. Per prenotare il proprio posto e avere maggiori informazioni basta mettersi in contatto con la Riding School Pedersoli (telefono 0307146091, cellulare 3463629971, email info@ridingschool.it).