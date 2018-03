Autore:

Giulio Scrinzi

MOTO DAYS 2018 L’edizione 2018 dei Moto Days è ormai alle porte e Yamaha è pronta a portare in scena tutte le proprie novità di quest’anno: dall’8 all’11 marzo il padiglione 4 sarà animato dall’intera gamma della Casa dei Tre Diapason, la quale sarà affiancata dallo shop gestito dal concessionario Faieta Motors con tutto l’abbigliamento e gli accessori ufficiali. Ma non è tutto, perché nell’area esterna sarà organizzata la prima riding experience del 2018: in prova saranno presenti il Tmax 530 ma anche la famiglia Sport Heritage, dal momento che quella dei Moto Days sarà la prima tappa del tour Faster Sons Experience con tanto di mini village all’interno rappresentato dalle Yard Built XSR900 Deus Swanky Rally e XSR700 Woodman. Dulcis in fundo, tutti gli appassionati potranno tentare la fortuna con il concorso Yamaha Motor ti premia – ROMA 2018, che metterà in palio dei premi istant win da vincere attraverso l’utilizzo dei tablet a disposizione nello stand dedicato.

LA GAMMA IN ESPOSIZIONE Per quanto riguarda la gamma presente ai Moto Days 2018, Yamaha porterà in scena le più importanti capostipiti della famiglia Supersport, vale a dire la YZF-R1M (anche in versione VR46 dedicata a Rossi) e la YZF-R6, e della famiglia Hyper Naked, tra le quali la MT-10 SP, la MT-09 (anche in versione SP) e la MT-07. Del brand Sport Heritage ci saranno le XSR900, XSR700 e XV950 Racer, mentre di quello Sport Touring non mancheranno la Tracer 900 e 700 (anche in versione GT Pack). Passando all’Urban Mobility, in prima linea si schiereranno gli Sport Scooter Tmax (DX e SX) e Xmax (nelle cilindrate 125, 300 e 400), ma anche gli agili Tricity 155, NMAX 125, D’Elight, Xenter 125 e YS125, tutti omologati Euro 4.