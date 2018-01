Autore:

Giulia Fermani

NUOVI PARTNER PER LA COMUNICAZIONE Dall'8 gennaio 2018 la filiale italiana di Yamaha Motor Europe si affida a nuovi partner a supporto della comunicazione. Oltre ad aver ampliato la consolidata collaborazione con DLV BBDO, che insieme alle campagne istituzionali gestirà ora anche i canali social e le Digital PR, ha infatti affidato la gestione delle Pubbliche Relazione e dell’Ufficio Stampa alla società di comunicazione MarroneCattelan. ​Il nuovo partner per la comunicazione risponderà direttamente ad Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe per l'Italia e a Fabrizio Corsi, Product Planning Dept Manager PTW Division.