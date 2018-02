Autore:

Giulio Scrinzi

DESIGN UNICO Il 2018 si sta rivelando un anno molto positivo per la Yamaha, dal momento che tre sue moto, la MT-10 SP, il Tmax Dx e l’Xmax 300, hanno ricevuto per il quinto anno consecutivo il premio iF Design Award 2018, organizzato dall’iF International Forum Design e dedicato al design migliore nel mondo delle due ruote.

LE MOTO PROTAGONISTE La prima moto a ricevere questo riconoscimento è stata la MT-10 SP, che rappresenta il top di gamma della famiglia MT grazie alle sospensioni a regolazione elettronica Öhlins, a una strumentazione a colori TFT e alla livrea Silver Blue Carbon che si ispira all’ammiraglia sportiva YZF-R1M. La seconda, invece, rappresenta il cavallo di battaglia tra i maxi-scooter: stiamo parlando del Tmax Dx, versione sportiva che garantisce una posizione di guida confortevole e dettagli esclusivi come il cruise control, il parabrezza a regolazione elettronica, le manopole e la sella riscaldata. L’ultima, infine, è l’Xmax 300, scooter dagli standard elevatissimi come la di forcella di stampo motociclistico, il controllo di trazione e la smart key, i quali permettono una guida sportiva e divertente ma anche pratica e agile allo stesso tempo.