Autore:

Giulio Scrinzi

SECONDA EDIZIONE Se avete in garage una Yamaha YZ125 e aspirate, un giorno, a diventare un pilota professionista, allora l’YZ125 Challenge è il Campionato che fa per voi! Giunto alla seconda edizione, si tratta di una serie strettamente legata al Campionato italiano MX Junior 125, oltre che inserita nel programma “bLU cRU” varato dalla Casa dei Tre Diapason a livello Europeo per i giovani con lo scopo di supportare la crescita dei piloti che potranno così sviluppare le loro capacità e diventare dei veri Top Rider.

ISCRIZIONE E PREMI La procedura d’iscrizione a questo Campionato è molto semplice: basta avere una Yamaha YZ125 di qualsiasi anno e rispondente al regolamento FMI, il che sarà sufficiente per iscriversi gratuitamente sul sito www.offroadproracing.it oppure attraverso la compilazione del modulo d'iscrizione il giorno della gara presso la segreteria. A ogni gara verranno premiati sul palco, con la speciale targa Yamaha, i primi tre piloti di giornata: il primo classificato, inoltre, riceverà un premio di Euro 1.000, il secondo Euro 700 e il terzo Euro 500.

CALENDARIO GARE Questo il calendario gare dello YZ125 Challenge 2018.

04/03/2018 - Montevarchi (AR)

25/03/2018 - Cremona (CR)

01/04/2018 - Montalbano Jonico (MT)

29/04/2018 - Mantova (MN)

06/05/2018 - Castiglione del Lago (PG)

03/06/2018 - Franciacorta (BS)

24/06/2018 - San Miniato (PI)

02/09/2018 - Esanatolia (MC)

23/09/2018 . Ottobiano (PV)

Superfinale nel mese di novembre a Milano (TBC)