Autore:

Giulio Scrinzi

TERZO ANNO Dopo due edizioni positive, la filiale italiana di Yamaha Motor Europe organizzerà la terza edizione del Campionato italiano velocità R1 Cup, un trofeo allestito in collaborazione con il promoter Motoxracing, presente nel calendario del CIV e dedicato alla regina delle supersportive della Casa dei Tre Diapason.

DOPPIA FORMULA La novità dell’edizione 2018 è contraddistinta dalla doppia formula d’iscrizione: la Easy, dedicata ai piloti che hanno già corso nella stagione 2017, e la Full, indicata a chi entrerà per la prima volta a far parte della R1 Cup. Inoltre, ci sarà per tutti la possibilità di sfruttare il comodato d’uso della moto: non sarà necessario acquistarla, ma si potrà creare il pacchetto Moto/Allestimento tecnico più adatto alle proprie esigenze. Infine, al momento dell’iscrizione è prevista la consegna di un kit di benvenuto per allestire il proprio mezzo con i prodotti degli sponsor tecnici del trofeo.

COSTI E PREMI Per quanto riguarda i costi, l’iscrizione con Formula Easy (comprensiva di kit e tasse gara) avrà un prezzo di Euro 3.290, mentre quella con Formula Full costerà Euro 3.990. Il montepremi, invece, metterà in palio moto e scooter Yamaha, buoni sconto accessibili tramite sotto classifiche per dividerlo tra i piloti di ogni livello agonistico e pneumatici ad ogni singolo Round di Gara.

KIT FORMULA "EASY"

Tasse gara ed iscrizione al trofeo

Sconto del 10% presso i Concessionari Ufficiali Yamaha per l'acquisto di YZF-R1

Iscrizione a 7 round su 6 week-end gare del Campionato CIV 2018

Diretta TV/ Web streaming

2 turni prove libere + 2 prove ufficiali e gara

Premi gara in base ai tempi della Pole Position "Classifica 103%"

Premiazione sul podio ufficiale del team vincitore

Interviste e conferenze stampa a fine gara

Kit di benvenuto YAMALUBE

Kit abbigliamento YAMAHA

1 set di pneumatici Dunlop

Verniciatura carena con grafica Yamaha 2017 by TOTAL PAINT

Cupolino in plexiglass

KIT FORMULA "FULL"

Tasse gara ed iscrizione al trofeo

Sconto del 10% presso i Concessionari Ufficiali Yamaha per l'acquisto di YZF-R1

Iscrizione a 7 gare su week-end gare del Campionato CIV 2018

Diretta TV/web streaming

2 turni prove libere + 2 prove ufficiali e gara

Premi gara in base ai tempi della Pole Position "Classifica 103%"

Premiazione sul podio ufficiale del team vincitore

Interviste e conferenze stampa a fine gara

Kit di benvenuto YAMALUBE

Kit abbigliamento YAMAHA

