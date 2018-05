Autore:

Giulio Scrinzi

IN TRENTINO È uno degli eventi più amati e attesi dagli appassionati e quest'anno farà il suo ritorno in Trentino: stiamo parlando del Dolomiti Ride, tour organizzato da Yamaha che si terrà a Molveno (TN) dal 6 all'8 luglio e che chiuderà simbolicamente i tour della stagione 2018 con test ride e aree tematiche dedicate.

IL PROGRAMMA L'apertura è prevista per venerdì 6 luglio con l'inaugurazione del "Yamaha Village" dove sarà possibile provare diversi modelli della gamma 2018 (tra i quali l'inedita Niken), partecipare agli eventi organizzati lungo l'arco della giornata, incontrare piloti ed essere intrattenuti da tanta buona musica. Il tradizionale Motogiro, invece, è previsto per sabato 7 luglio: si snoderà lungo un itinerario mozzafiato, aperto a tutti i modelli Yamaha e sarà riservato ai primi 100 clienti che si iscriveranno al Dolomiti Ride 2018, i quali avranno in premio anche una cena con lo staff Yamaha e ospiti esclusivi. Il sabato sera si svolgerà la "One Night Yamaha", con deejay set, special guest, divertimento e musica firmata Yamaha Music. Il Dolomiti Ride, infine, terminerà nella mattinata di domenica 8 luglio.