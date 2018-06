Autore:

LA SFIDA Meglio Bayliss! No, Stoner è stato l’unico a vincere il titolo in MotoGP! Il Dovi è più forte! Cari Ducatisti la diatriba potrebbe giungere al suo capitolo finale quest’anno alla decima edizione del WDW. Sabato 21 luglio i piloti Ducati diventeranno protagonisti di un’entusiasmante sfida sul tracciato del Misano World Circuit in sella alle Panigale V4 S, preparate appositamente in una “limited edition” con configurazione race. Ad aumentare l’effetto WOW ci sarà la pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori.

GLI SFIDANTI A darsi battaglia tra i cordoli ci saranno 12 campioni, portacolori delle “rosse di Borgo Panigale” di oggi e di ieri: Campioni della MotoGP e della Superbike come Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Danilo Petrucci, Jack Miller, Chaz Davies e Marco Melandri, ma anche fuoriclasse che hanno fatto la storia di Ducati come Troy Bayliss.

LA GARA Sarà vera battaglia, una gara entusiasmante con prove libere e l'opportunità, per una selezione di partecipanti al WDW, di vivere in prima persona il fascino della griglia di partenza. Un esperienza irripetibile che rappresenta un motivo in più per non perdere la decima edizione del World Ducati Week.

PREZZO Per accedere ai tre giorni dell'evento la corsa all'acquisto dei biglietti è iniziata. Infatti si possono comprare i biglietti presso il sito online dedicato di Ducati, recandosi nelle concessionarie ufficiali Ducati oppure attraverso i 265 Desmo Owners Club cliccando qui. Il prezzo per l'acquisto del biglietto valido per un giorno è di 50 euro per i biker e 40 per il passeggero o visitatore mentre il costo del Pass 3 days, valido per tutta la durata dell'evento, è di 95 euro per i biker e 65 euro per il passeggero o visitatore.