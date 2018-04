Autore:

Danilo Chissalè

CHE GARAGE Cosa contiene il garage di un miliardario? Sicuramente auto d’epoca, potenti supercar, esotiche superbike, e se il miliardario in questione è John DeJoria, ci troverete una Victory alimentata a Tequila. Non male come biocarburante.

STRAVAGANTE John DeJoria è il co-fondatore della Patron Spirits Co., produttrice della Tequila Patron, è da grande appassionato di moto qual è ha una collezione di tutto rispetto. Dietro la saracinesca della sua villa in Texas si celano una BMW R1200 GS sidecar, una Indian Chieftain Dark Horse da 20.000 $, diverse Harley Davidson customizzate a suo piacere, ma la sua preferita rimane la Victory del 2008 alimentata a tequila, ovviamente tequila Patron.

SOBRIO LO GIURO Il Chopper del miliardario americano è stato realizzato in collaborazione con il guru delle personalizzazioni Arlen Ness. La verniciatura è caratterizzata da appariscenti fiamme verdi lungo tutta la carrozzeria, ma la peculiarità è ovviamente l’alimentazione del bicilindrico Victory. La carburazione è stata modificata per permettere al propulsore di funzionare con la tequila come carburante. Quanto costa un pieno di tequila Patron? Circa 1.200 $, anche se, va detto, nemmeno DeJoria si è mai spinto a tanto, anche perché la sola tequila non basterebbe ad avviare la combustione… Se la polizia vi fermasse per un controllo potrete sempre dire che la tequila vi serviva per il pieno della vostra bambina, geniale no?