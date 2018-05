Autore:

Giulio Scrinzi

TUTTI A MONZA Dopo l’esordio al Motor Bike Expo di Verona, Tucano Urbano è pronto a svelare la nuova linea Urban Specialist anche al pubblico del The Reunion, l’evento dedicato alle moto cafe racer, scrambler, special e classiche che andrà in scena nel weekend 19-20 maggio all'Autodromo di Monza. Le novità spazieranno dalla pelle al cotone cerato o lavato, passando per le retate con inserti in pelle, per approdare alla triade di caschi The Racing Collection, ispirati alle livree più iconiche del mototurismo internazionale.

L'IMPORTANTE È DIVERTIRSI Ecco il commento di Diego Sgorbati, Ceo di Tucano Urbano: “Partecipare al The Reunion significa per noi presentare al pubblico lo stile essenziale e senza fronzoli della nostra collezione primavera-estate 2018, in un contesto che rappresenta il cuore della creatività e della voglia di andare in moto. Per due giorni, vogliamo divertirci insieme ai clienti e agli appassionati del nostro marchio”.