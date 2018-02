Autore:

SOSTEGNO ALL'ACADEMY Dopo aver fornito i propri prodotti al Monster Energy Honda Team che ha preso parte alla Dakar 2018, Tucano Urbano vestirà prossimamente tutti coloro che vogliono intraprendere un corso di guida per imparare le tecniche del fuoristrada su due ruote. Stiamo parlando della True Adventure Offroad Academy, unici corsi ufficiali organizzati dalla Honda in tutta Italia, per i quali Tucano Urbano metterà a disposizione di istruttori e allievi i propri guanti Tebu e Dogon e i completi antipioggia Diluvio. Volete prendere parte anche a voi a questa iniziativa? Date un'occhiata alle date dei corsi, disponibili da marzo a novembre 2018, sul sito www.trueadventureoffroadacademy.com.

COLLABORAZIONE IN SICUREZZA A tal proposito, ecco quanto ha affermato il Ceo di Tucano Urbano, Diego Sgorbati, in merito alla collaborazione del suo marchio con l'Academy Honda: “Dopo aver realizzato una capsule collection per il Monster Energy Honda Rally Team salito sul podio dell’ultima Dakar, siamo ora entusiasti di consolidare ulteriormente la collaborazione con Honda con questo nuovo progetto: ci piace molto l’idea di accompagnare gli amanti dell’off-road in un percorso di apprendimento dove acquisire in piena sicurezza e con un gran divertimento una maggiore padronanza della moto”.