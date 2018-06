Autore:

Danilo Chissalè

TAKE OFF Dopo anni di indiscrezioni conferme e smentite finalmente ci siamo, Top Gun 2 è in rampa di lancio pronto al decollo. Tom Cruise tornerà nei panni di Pete Maverik Mitchell, occhiali da sole inclusi. Il titolo dovrebbe essere Top Gun: Maverick, sarà diretto da Josef Kosinski, prodotto da Jerry Bruckheimer e ambientato ai tempi nostri. I piloti da caccia saranno alle prese con la tecnologia dei droni e un nuovo modo di servire il Paese, più legato al mondo tecnologico che a quello manuale.

GPZ O H2R? I nostalgici storceranno il naso quando vedranno Mav sfrecciare a bordo pista in sella ad una nuovissima Kawasaki Ninja H2R, ma il tempo è passato e la tecnologia si è impossessata anche delle due ruote oltre che dei jet. Siamo sicuri che quella GPZ rimarrà nei cuori di tutti, Tom Cruise incluso.

IL CAST Del cast al momento non si sa molto, confermato il protagonista Tom Cruise che vedrà al suo fianco ancora una volta il rivale storico Val Kilmer nei panni di Ice Man. Dovrebbero fare parte del cast anche la fiamma di Mav Kelly McGillis e Meg Ryan. Difficile immaginare un ritorno di Goose lo storico copilota di Tom Cruise nel primo capitolo ma chissà, gli americani sanno sempre stupirci con colpi ad effetto. Il film dovrebbe arrivare al botteghino il 19 luglio negli States, in Italia arriverà successivamente.