Autore:

Danilo Chissalè

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI La ripresa della stagione motociclistica si avvicina sempre più, i preparativi fervono e nulla può essere lasciato al caso, nemmeno l’abbigliamento tecnico che ricopre un ruolo fondamentale per la nostra sicurezza. La TCX vi una mano con i preparativi stilando una top 5 dei prodotti a catalogo per il 2018, inserendo tutte le tipologie di prodotto, dagli stivali racing fino alle scarpe tecniche più modaiole. Ve li presentiamo qui di seguito

RT-RACE PRO AIR Dici pista pensi allo stivale RT-Race Pro Air, è la punta di diamante della linea racing TCX, un modello nato dalla collaborazione tra il Reparto di Ricerca e Sviluppo e i piloti impegnati nelle diverse discipline Road Racing. Un vero stivale pensato per i circuiti, in cui ogni dettaglio è pensato per garantire ottime performance ed offrire la comodità e la sicurezza garantita TCX.La costruzione della tomaia presenta linee arricchite, realizzata in microfibra ad alta resistenza all’usura, presenta delle particolari sovrainiezioni di poliuretano nella parte anteriore dello stivale che conferiscono uno stile dinamico ed un look molto accattivante. La precisione di calzata è garantita dalla presenza del Fasten Fit Control, un sistema di allacciatura interno. Ad assicurare una perfetta chiusura dello stivale nell’area della tibia è presente una leva micro-regolabile in alluminio, a sgancio rapido, disegnata per adattarsi perfettamente alle differenti anatomie del polpaccio. La fodera interna è in materiale AIR TECH traspirante e presenta un’imbottitura a spessori differenziati. RT-RACE PRO è dotato del sistema Double Flex Control, uno snodo in poliuretano posizionato nell’area della caviglia capace di offrire un’ottimale flessibilità dell’articolazione avanti/indietro. Il sistema è ancorato al gambetto dello stivale tramite due viti nascoste posizionate in corrispondenza dei malleoli. Questa speciale costruzione favorisce la flessibilità anteriore fino a 14 gradi e, grazie alla presenza di due alette che scorrono all’interno di apposite tasche, controlla la flessibilità posteriore del gambale affinché non superi i 13 gradi, evitando così possibili traumi dell’articolazione provocati dall’estensione oltre i limiti naturali della stessa. Completamente nuova è la suola realizzata da TCX® in collaborazione con il centro ricerche MICHELIN®. Ispirata al pneumatico "Power Supersport Evo" MICHELIN®, la suola “Burnout” presenta un battistrada a zone di grip differenziato.La sicurezza di questo stivale è Certificata secondo i criteri della normativa EN 13634:2015.

BAJA GORETEX Per lo stivale BAJA GORE-TEX® TCX® si è ispirata al famoso rally del Messico, per concepire la principale novità di prodotto della linea Touring Adventure. Un modello affidabile, confortevole e leggero che grazie alle sue caratteristiche costruttive si dimostra versatile ed indicato non solo ad un uso su strada ma anche per l’off-road e il light enduro. Indicato anche per escursioni su ATV. Con membrana GORE-TEX® Performance Comfort Footwear lo stivale rappresenta il top di gamma. La tomaia è realizzata in pelle pieno fiore - con soffietto anteriore e posteriore imbottiti in pelle scamosciata. La struttura presenta un meccanismo di chiusura composto da tre leve in alluminio anodizzato e serigrafato con presa ergonomica. Le protezioni cambio e malleoli sono realizzate tono su tono mentre la protezione tibia è realizzata in PU con logo TCX® satinato. Lo stivale è dotato anche di una protezione interna in pelle scamosciata contro il calore. Di nuovissima concezione è la suola bicomponente, disegnata con differenti aree di grip e dotata di microfori per garantire una migliore aderenza, agevolare la rullata del piede e aumentare la stabilità.Lo stivale è Certificato CE secondo la normativa EN 13634:2015.

HERO GORETEX Anima vintage e spiccate qualità tecniche,le caratteristiche di punta del nuovo modello HERO GORE-TEX®. Un prodotto che strizza l’occhio ai riders che seguono uno stile retrò e che cercano una calzatura che possa completare al meglio il proprio out fit, sia per recarsi al lavoro sia durante le uscite fuori porta. Lo stivale presenta la costruzione “Ideal” e ricorda i classici anfibi. La tomaia è in pregiata pelle pieno fiore e custodisce una fodera con membrana GORE-TEX® Performance Comfort Footwear che grazie alle sue spiccate doti di impermeabilità e traspirabilità permette un utilizzo della calzatura con qualsiasi condizione climatica. Il collarino superiore sagomato ed uno snodo imbottito sopra il tallone garantiscono un maggiore comfort. Le protezioni sono posizionate in corrispondenza della punta, dei malleoli e del tallone. La protezione cambio marcia è elegantemente cucita tono su tono. La suola completa il look dello stivale grazie ad un particolare battistrada tassellato in grado di offrire una perfetta aderenza su qualsiasi tipologia di terreno. Lo stivale è Certificato CE secondo la normativa EN 13634:2015.

METROPOLITAN Un occhio rivolto verso le più attuali tendenze della moda “prêt-à-porter” e l’altro alla sicurezza certificata CE. È così che nasce METROPOLITAN, lo stivaletto TCX® per uso cittadino, dalle linee sobrie ed eleganti. La pregiata pelle pieno fiore della tomaia, le forme sottili ed un classico sistema di chiusura a lacci lo rendono perfetto per essere abbinato ad un abito elegante, così come ad un più informale paio di jeans. Anche la suola riprende uno stile classico garantendo però massima resistenza all’usura. Ciò che contraddistingue METROPOLITAN da un normale stivaletto sono le protezioni di sicurezza, alloggiate nella zona malleolo, tallone e punta. METROPOLITAN è disponibile sia nella versione AIR TECH, senza membrana, in colore nero e marrone, con interni in cuoio e fodera traspirante; sia con membrana GORE TEX®. La sicurezza di questa calzatura è Certificata secondo i criteri della normativa EN 13634:2015.

VIBE WATERPROOF è il risultato di un attento lavoro sulla cura dei dettagli svolto da TCX® per realizzare un prodotto dal look sportivo, per un uso quotidiano in grado di offrire comfort e protezione anche in caso di uso prolungato. La fodera impermeabile rende la calzatura utilizzabile anche in caso di pioggia. La qualità è evidenziata dalla perfetta combinazione di materiali diversi tra loro per la costruzione della tomaia, realizzata in pelle suede con inserti reflex, in tessuto cordura e microfibra opaca; il tutto arricchito da micro iniezioni colorate che conferiscono un look sportivo allo stivale. Quest’ultime sono presenti sia nella banda in Velcro che aiuta la chiusura – basata su un sistema a lacci con passanti a scorrimento veloce – sia sulla parte laterale esterna per rinforzare la protezione malleolo. Ulteriori rinforzi sono presenti nella zona caviglia e punta dove è posizionata una fascia paraleva in pelle bycast. La suola in gomma, dal design esclusivo TCX® , garantisce aderenza, stabilità e ottime performance anche su bagnato. La sicurezza di questa calzatura è Certificata secondo i criteri della normativa EN 13634:2015.