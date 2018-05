Autore:

Giulio Scrinzi

TUTTI IN TRIBUNA Manca meno di un mese al via del GP d'Italia, sesto round del Mondiale di MotoGP 2018 che prenderà vita sullo storico Autodromo del Mugello. Un appuntamento previsto per il weekend dell'1-3 giugno e nel quale tutti gli appassionati della Suzuki avranno l'opportunità di tifare dal vivo i piloti ufficiali Andrea Iannone e Alex Rins. La Casa di Hamamatsu, infatti, ha riservato la famosa Tribuna Poggio Secco per i suoi fans, che offre un’ampia visuale su uno dei punti più suggestivi della pista e che è dotata di un maxischermo per seguire tutte le fasi della gara.

I BIGLIETTI I biglietti per accedere alla Tribuna Poggio Secco domenica 3 giugno (con ingresso a partire dalle ore 21 di sabato 2 giugno) possono essere acquistati presso la rete ufficiale Suzuki al prezzo di 155 euro. Questa cifra comprende anche l’accesso al parcheggio riservato presso il bivio di Figliano, molto comodo per raggiungere la tribuna, e il kit Suzuki VIP Pack, composto da una T-shirt Suzuki MotoGp e un cappellino Suzuki. Ci saranno, inoltre, ulteriori sconti e condizioni ancora più vantaggiose per le donne e i ragazzi: le prime e i giovani tra i 14 e 18 anni pagheranno rispettivamente 130 euro e 125 euro, mentre i più piccoli (sotto i 13 anni) solamente 77 euro.