Autore:

Giulio Scrinzi

OFFERTA IRRIPETIBILE Manca pochissimo all’inizio della nuova stagione di MotoGP 2018 e il team Suzuki Ecstar è pronto a continuare il trend positivo del 2017, nel quale Andrea Iannone e Alex Rins hanno chiuso in crescendo le ultime gare del Campionato. Per questo motivo quest’anno la Casa di Hamamatsu propone un’offerta davvero irripetibile: tutti gli appassionati che vorranno sostenere il reparto corse ufficiale Suzuki, infatti, potranno acquistare direttamente in concessionario i biglietti per il GP d’Italia al Mugello, nel quale è stata riservata appositamente la Tribuna Poggio Secco.

SCONTI PER DONNE E BAMBINI Il prezzo di quest’offerta? Euro 155, dieci in meno rispetto a quello standard: una cifra che comprende anche l’accesso al parcheggio riservato presso il bivio di Figliano e il kit Suzuki VIP Pack, composto da una T-shirt Suzuki MotoGp e un cappellino Suzuki. Ma non è tutto, perché la Casa di Hamamatsu prevede degli sconti ulteriori a certe condizioni: le donne e i giovani tra i 13 e i 18 anni pagheranno rispettivamente 130 e 125 Euro, mentre i più piccoli potranno vedere lo spettacolo della MotoGP a soli 77 Euro.