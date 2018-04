Autore:

Giulio Scrinzi

AL CENTRO DELL'ATTENZIONE Il nuovo Suzuki Burgman 400 è arrivato definitivamente al centro dell'attenzione degli appassionati: alla fine di marzo, infatti, tre coppie vestite da sposi, in sella allo scooter top di vendite della Casa di Hamamatsu, hanno dato vita a un simpatico corteo nuziale nelle maggiori piazze italiane. Questo evento, chiamato “Sposati in Burgman Tour”, ha toccato ben cinque città: Torino (24 marzo), Genova (27 marzo), Milano (28 marzo), Napoli (30 marzo) e Roma (31 marzo).

ANCORA IN PROMOZIONE Un'ottima propaganda per tutti i fan del marchio giapponese, che ad aprile potranno ancora usufruire dello sconto a listino riservato al Suzuki Burgman 400. Il suo prezzo, infatti, rimane fissato a 7.290 Euro, il quale potrà essere finanziato anche tramite il piano finanziario dedicato proposto in accordo con la Findomestic, che prevede TAN e TAEG allo 0%. L'importo dovrà essere compreso tra i 3.000 e i 5.000 €, da restituire poi in 24, 30 o 36 comode rate mensili, senza alcun onere finanziario per il cliente.