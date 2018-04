Autore:

Giulia Fermani

NOVITA' NEL MARKETING SUZUKI MOTO La filiale italiana del marchio giapponese Suzuki, a partire dal 12 aprile 2018, ha chiamato Gabriele Carè a ricoprire il ruolo di nuovo Coordinatore Marketing. Il quarantenne laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Gabriele Carè, è in Suzuki dal 2005, anno in cui ha iniziato a occuparsi di Marketing per la divisione Moto e Marine, avviando la digitalizzazione delle strategie marketing aziendali. Il nuovo Coordinatore Gabriele Carè risponderà direttamente al Direttore Commerciale Motocicli di Suzuki Italia, Enrico Bessolo.