OFFERTE CON I FIOCCHI Dopo il successo incontrato nel mese di marzo, Suzuki prosegue anche ad aprile con le offerte sulla sua gamma 2018: oltre a quelle già iniziate in precedenza e ora prorogate, per l’inizio della primavera la Casa di Hamamatsu propone un nuovo finanziamento a tasso zero dedicato al BURGMAN 400, oltre all’aggiornamento del listino che vede la V-Strom 650XT al prezzo di Euro 9.090, la versione standard a 8.590 Euro (con paramani e puntale paramotore inclusi), il Burgman 650 a 11.190 euro e la GSX-R 1000 L8 a 16.690 euro.

BURGMAN 400 Per quanto riguarda il Burgman 400, da aprile al 31 maggio si potrà usufruire del piano finanziario Findomestic “Rata Chiara”, privo di costi aggiuntivi grazie al TAN 0% e TAEG 0%. Il prezzo dello scooter top di vendite della Casa di Hamamatsu, inoltre, è ora proposto al prezzo di 7.290 euro.

ADDRESS 110 Per quanto riguarda il Suzuki Address 110, questo scooter è proposto a un prezzo di listino pari a 2.099 euro, dilazionabile con finanziamento dedicato a TAN 0%, con rate pianificate per 18, 20 oppure 24 mesi e un TAEG che varia tra il 5,68% e il 7.97% in funzione della scadenza scelta.

GAMMA GSX Le piccole sportive GSX-R125 e GSX-S125, invece, continuano a presentare uno sconto di 400 Euro pari al costo da sostenere per ottenere una patente A1 presso le autoscuole italiane. La quarto di litro GSX250R, allo stesso tempo, avrà uno sconto sul prezzo di listino di 500 Euro, pari ai costi di manutenzione necessari per coprire la distanza di 10mila km. Fino al 30 aprile, quindi, gli esemplari neri di questo modello costeranno 4.840 euro, mentre quelli in livrea Blu GP replica del team Ecstar in MotoGP saranno proposti a 4.950 euro.

SV650X-TER E GSX-S750 YUGEN La cafè racer SV650X-TER continua a proporre la promozione già iniziata a marzo, che la presenta di nuovo a listino con un prezzo di 7.390 euro. La naked GSX-S750 YUGEN, invece, sarà offerta al prezzo di 9.190 euro per le versioni bicolor (blue-nero/rosso-nero) e a 9.290 euro per la livrea nero mat.

V-STROM 1000 FEEL MORE E GLOBE RIDER Le ultime offerte Suzuki del mese di aprile riguardano le versioni speciali della V-Strom 1000, chiamate Feel More e Globe Rider. La prima dispone di valigie laterali, borsa da serbatoio in tessuto da 11 litri (espandibile sino a 15 litri), adesivo paraserbatoio, barre paramotore e cavalletto centrale. La seconda aggiunge alla dotazione l’estensione per rendere più ampia la base del cavalletto laterale, le manopole riscaldabili e il kit dei fari supplementari antinebbia. Entrambe le versioni sono equipaggiabili sia sulla versione standard della V-Strom 1000 che su quella XT, mantenendo invariato il loro prezzo: 624 euro per la variante Feel More e 949 euro per la Globe Rider.