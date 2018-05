Autore:

Giulio Scrinzi

SETTE TAPPE IN UN WEEKEND Il Suzuki DemoRide Tour 2018 continua il suo percorso lungo la penisola offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di provare le ultime novità della gamma 2018. Saranno ben 7 le location in cui le moto di Hamamatsu saranno disponibili per i test ride il 19-20 maggio: Bologna, Firenze, Videlago (TV) e Fossombrone (PU) le tappe del 19 maggio, Rimini, Collesalvetti (LI) e Torri di Quartesolo (VI) quelle del 20 maggio.

IL CALENDARIO

Sabato 19 maggio 2018

Cesari Srl, Via Malvasia 24/2, Bologna

Olivi motori, Via Baccio da Montelupo 24/B, Firenze

Lunardi Racing, Via Vicenza 30 int.1, Vedelago (TV)

Morelli Road Srls, Strada Provinciale Flaminia 75, Fossombrone (PU)

Domenica 20 maggio 2018

Ugolini Motor Ciclo Srl, Via Pietrarubbia 5, Rimini

Falaschi Moto Snc, Via dell'Azalea 30/32, Collesalvetti (LI)

Brusamarello Gomme, Via Savona 120, Torri di Quartesolo (VI)