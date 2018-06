Autore:

Giulio Scrinzi

UN WEEKEND IN SELLA Il Suzuki DemoRide Tour 2018 continua a proporre la gamma Suzuki con tutti i suoi nuovi modelli: l'occasione migliore per provare, per esempio, le V-Strom 650 e 1000 XT (anche in versione Globe Rider), la naked GSX-S 750 Yugen, la cafè racer SV650X-TER, le sportive GSX-S1000 e GSX-S1000F e lo scooter top di vendite Burgman 400.

LE TAPPE DEL WEEKEND

Sabato 16 giugno 2018

La Moto Srl (Lamberti moto), Via Nuova del Campo 25/C, Napoli

Motoplanet, Via Mondolfi 192, Livorno

New Center Motor Bikers Sas, Viale Colombo 84, Massafra (TA)

Domenica 17 giugno 2018

Automercato Montalto 2 Srl, Via Settevene Palo km 0.53 snc, Ladispoli (RM)

Casini Sauro, Via Barontini ang. Via S.Colombano, Scandicci (FI)

Pastore Motors di Pastore Raffaele, Via Barletta 245/247, Andria (BT)