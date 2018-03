Autore:

Giulio Scrinzi

LARGO AI TEST RIDE Il Suzuki Demo Ride Tour 2018 continua il proprio lavoro di proporre a tutti gli appassionati la possibilità di provare i nuovi modelli della Casa di Hamamatsu e questo fine settimana i test ride andranno in scena rispettivamente in Calabria, Toscana, Lombardia e Sardegna. Una grande occasione per provare a fondo le capostipiti della famiglia V-Strom (650 e 1000XT, anche in versione Globe Rider), oppure la grintosa naked GSX-S750 Yugen, la cafè racer SV650X-TER, le sportive GSX-S1000 e GSX-S1000F oppure lo scooter di punta del brand giapponese, il Burgman 400.

LE TAPPE DEL WEEKEND Qua di seguito gli appuntamenti del Suzuki Demo Ride Tour 2018 del fine settimana.

Sabato 24 e domenica 25 marzo 2018 presso:

FUORI GIRI Via Riva Villasanta 182, Cagliari

Sabato 24 marzo 2018 presso:

L'OFFICINA DI CIABATTI SIMONE & C. Via Guccio di Mannaia 7, Siena

DUE RUOTE DI CHILÀ FILIPPO Via Sbarre Centrali 113/B, Reggio Calabria

MAZZOLA MOTO Via Milano 12/C, Bonate Sopra (BG)

Domenica 25 marzo 2018 presso:

MOTO SOLO ITALIANE Contrada Frasso 67 C/D, Rossano Calabro (CS)

MAZZONI MOTO Via Carlo Dragoni 33, Sansepolcro (AR)