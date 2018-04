Autore:

Giulio Scrinzi

UN WEEKEND IN SELLA Il Suzuki Demo Ride Tour 2018 prosegue il proprio lavoro di permettere a tutti gli appassionati della Casa di Hamamatsu di provare tutte le novità della gamma 2018. Nel fine settimana del 14-15 aprile, infatti, gli appuntamenti sono previsti sia al Centro che al Sud Italia, per un weekend completamente all'insegna delle due ruote. Tra le novità presenti in prova ci saranno le capostipiti della famiglia V-Strom (650XT e 1000XT, anche in versione Globe Rider), la naked GSX-S750 Yugen, la cafè racer SV650X-TER, le sportive GSX-S1000 e GSX-S1000F e lo scooter top di vendite Burgman 400.

LE TAPPE DEL FINE SETTIMANA

Sabato 14 aprile 2018

PICA SRL, Strada Statale 148 PONTINA KM 66,670, Latina

MOTO SUPERPANN, Via Nettunense km 8.100, Ariccia (RM)

MIRCO MOTO, Via Cuneo 52/H, Borgo San Dalmazzo (CN)

Domenica 15 aprile 2018

GRIP S.R.L., Bivio Nepezzano SNC, Teramo

L.A. MOTO, Via Quirino Majorana 179, Roma

POZZA MOTO, Via F.lli Roselli 74, Biella