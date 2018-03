Autore:

Giulio Scrinzi

FESTA DELLE DUE RUOTE Se siete appassionati delle due ruote della Casa di Hamamatsu, non fatevi scappare l’appuntamento del 28 aprile sul circuito di Cremona “Angelo Bergamonti” di San Martino del Lago. Questo, infatti, sarà il teatro del Suzuki Day, festa all’insegna delle moto della Casa giapponese che per l’occasione organizzerà dei test ride, giochi e attività, il tutto all’insegna del divertimento.

DEMO RIDE TOUR 2018 Tra i vari eventi innanzitutto sarà presente il Suzuki Demo Ride Tour 2018, che farà tappa sul circuito lombardo mettendo a disposizione gli ultimi modelli della gamma 2018. Presenti le V-Strom 650XT e 1000XT Globe Rider, così come la GSX-S750 Yugen, la cafè racer SV650X-TER, le sportive GSX-S1000 e GSX-S1000F e l’immancabile Burgman 400. In questa occasione, inoltre, ci sarà anche la possibilità di provare la punta di diamante della linea sportiva della Suzuki, la GSX-R1000R, assieme alle più facili e maneggevoli GSX-R125, GSX-S125, GSX250R.

TUTTI IN PISTA... Per chi è già possessore di una due ruote di Hamamatsu, in aggiunta, ci sarà anche la possibilità di girare tra i cordoli del circuito di Cremona: registrandosi sul sito www.promoracing.it o telefonando al numero +39 055480553, infatti, si potrà prenotare il proprio posto per effettuare delle sessioni in sella alla propria moto. Il costo previsto per il pacchetto da quattro turni è di 100 Euro, ai quali si potranno aggiungere 30 Euro per provare la muscolosa GSX-R1000R dietro all’apripista.

… CON SCHWANTZ E IANNONE Durante queste prove saranno presenti in pista anche Kevin Schwantz, Campione della 500 nel 1993, e Andrea Iannone, pilota di punta del team Suzuki Ecstar in MotoGP. Assieme a questi due leggende del motociclismo tutti potranno prendere parte alla parata tra i cordoli di Cremona, che terminerà con l’immancabile foto di gruppo.

GLI ALTRI EVENTI Ma non è tutto, perché il Suzuki Day sarà anche un momento di ritrovo per tutti gli appassionati, che sabato 28 confluiranno a San Martino del Lago assieme alla community di Miss Biker, già presente assieme alla Casa di Hamamatsu negli scorsi eventi di stampo motociclistico. Sul circuito di Cremona, infine, ci saranno attività ludiche, come i tornei di calcio balilla e i mini GP con i kart, l’ideale per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento.