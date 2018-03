Autore:

Giulio Scrinzi

A SCUOLA DI OFF-ROAD Se volete migliorare nella guida fuoristrada e avete in garage una delle possenti V-Strom della Casa di Hamamatsu, allora la nuova scuola off-road proposta da Suzuki è quello che avete sempre sognato. Si chiama V-Strom Academy, una vera e propria “accademia” nella quale vengono proposti concetti teorici chiari ed esercizi mirati, che garantiscono la reale possibilità di affinare la propria tecnica di guida. Questa scuola ha come base il crossodromo Tre Ponti di Ravenna, dove gli istruttori hanno l'obiettivo di mettere tutti gli allievi nelle condizioni di sfruttare appieno la versatilità delle V-Strom 650XT e 1000XT in maniera consapevole, in sicurezza e soprattutto divertendosi.

TEORIA E TANTA PRATICA Ma come si svolge una giornata alla V-Strom Academy? Tutto comincia, innanzitutto, con un briefing iniziale nel quale viene effettuata una spiegazione del programma e degli esercizi che saranno svolti in aree dedicate. Poi si passa alla pratica, divisa in una prima sessione mattutina e una nel pomeriggio, al cui termine bisognerà affrontare un percorso fettucciato studiato per mettere in pratica quanto appreso fino a quel momento. Per i più bravi, infine, c'è anche la possibilità di effettuare lo stesso tracciato con una RM-Z250, una vera moto da cross capace di primeggiare a livello internazionale nei campionati MX2.

COME ISCRIVERSI E per iscriversi a questa scuola? Basta contattarla attraverso l'indirizzo e-mail davide.degliesposti@federmoto.it e scegliere una delle seguenti date previste dal calendario 2018: 15 Aprile, 12 Maggio, 2 Giugno e 16 Giugno. Per ogni appuntamento i posti disponibili sono 8, mentre il costo di una singola giornata è di 290 Euro. Requisito indispensabile per poter salire in sella alle quattro V-Strom 650XT o alle quattro V-Strom 1000XT è quello di avere con sé il certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, rilasciato dal proprio medico di base, oltre all'abbigliamento adeguato (casco, guanti, giacca e pantaloni con protezioni, paraschiena e stivali).