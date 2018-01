Autore:

Danilo Chissalè

TUTTE LI Suzuki non poteva di certo mancare al primo appuntamento ufficiale dell’anno 2018. Ovviamente parliamo della decima edizione del Motor Bike Expo di Verona, che si terrà dal 18 al 21 gennaio presso Veronafiere. Suzuki metterà a disposizione degli appassionati tutta la gamma del 2018: dagli scooter alle touring passando per le sportive e le cafè racer. Le star dello stand saranno due, la nuovissima Suzuki SV650X e la special GSX-750S ZERO.

STILE GARAGE Lo stand Suzuki si svilupperà in tre aree ben distinte, perfettamente in linea con i temi del Motor Bike Expo. La prima zona riprodurrà un garage, nel quale un preparatore allestirà una special partendo dalla SV650, la naked bicilindrica che rappresenta una base ideale per qualsiasi tipo di trasformazione. Qui a dominare la scena sarà la novità Suzuki dell’anno, la café racer SV650X, che vuole catturare l’attenzione degli appassionati con dettagli che evocano le moto da corsa di un tempo. Le linee tondeggianti del cupolino trovano continuità nel pannelli laterali, nella sella a cannoncino e nel codino, creando una silhouette grintosa, accentuata dall’adozione di semi manubri.

SPIRITO RACING Nello stand Suzuki troverà poi spazio l’universo racing, in una sezione arredata come un box della MotoGP. Qui sarà chiaramente in primo piano la GSX-R1000 che, a un anno dal lancio sul mercato, si conferma un’icona indiscussa tra le supersportive ed è sempre pronta a dettare legge su strada e in pista, con un rapporto peso/potenza eccezionale e una dotazione tecnologica al top. Della stessa pasta è fatta anche la GSX-R125, ideale per muovere i primi passi nel mondo delle sportive e per affinare le proprie capacità di guida, contando su una maneggevolezza e una tenuta di strada all’altezza della trentennale tradizione GSX-R. Poco distante il resto della gamma, con le GSX250R, GSX-S750, GSX-S1000 e GSX-1000F.

SI! VIAGGIARE Quanto a versatilità d'impiego il punto di riferimento restano però naturalmente le V-STROM 250, 650 e 1000, a loro volta tra le stelle del Motor Bike Expo. La prima è dedicata ai titolari di patente A2 e a chi cerca una moto tuttofare facile e leggera, mentre gli altri modelli svettano nei rispettivi segmenti come le proposte più equilibrate e fruibili, forti di un perfetto bilanciamento tra ciclistica e meccanica.

PER LA CITY A Verona sarà inoltre esposto il Burgman 400, lo scooter best seller di Suzuki, che unisce praticità e sportività, con capacità di carico abbinata a una buona protezione aerodinamica. Infine sempre parlando di scooter, Verona saluterà anche il grande ritorno dell’Address. Dotato della solita affidabilità, leggerezza e dal prezzo super competitivo, il piccolo ruote alte di Suzuki è pronto per sfrecciare nel traffico della vostra città.

SEI SPECIALE Al Motor Bike Expo 2018 torna in scena la GSX-S750 Zero, la stupefacente one-off presentata a EICMA da Officine GP Design. Con la sua carena in alluminio e le grafiche azzurre e blu, la Zero riprende gli stilemi di alcune Suzuki 750 del passato, come la GSX750 del 1985 e le GSX-R plurivittoriose nell’Endurance, e li mescola sapientemente a elementi moderni. Tra i particolari di maggior pregio ci sono il faro a LED con maschera bubble, i cerchi OZ Gass Titanio da 17” e lo scarico completo SC Project in titanio realizzato ad hoc.