Autore:

Danilo Chissalè

LANA MERINO Dopo aver riscontrato il grande successo dei due modelli di calze (LUXURY MERINOS e ARROW MERINOS) che vedevano l’utilizzo della lana merino all’interno della composizione, SIXS ha deciso di ampliare la gamma prodotti creando una linea ad hoc: MERINOS WOOL. La composizione dei capi presenta oltre alla lana merino sopracitata anche carbonio, polipropilene, poliammide ed elastan.

LANA FUORI TECNICO DENTRO Per mantenere la vestibilità e il comfort tipici dei capi SIXS, il polipropilene è all’interno, a contatto diretto con la pelle, mentre la lana merino (notoriamente un po’ più ruvida e ispida rispetto ad altri filati) è all’esterno. La lana ha delle proprietà di termoregolazione che sono superiori a qualsiasi altra fibra naturale e funge pertanto in maniera eccellente da barriera contro il freddo, Il polipropilene invece è un filato idrofobo, ovvero non assorbe liquidi, e permette una gestione del sudore ottimale. Il carbonio infine aiuta nella termoregolazione, migliora la microcircolazione corporea, è antistatico e battereostatico (combatte i cattivi odori).

GIROCOLLO MANICA LUNGA CARBON MERINOS WOOL Una maglia girocollo a maniche lunghe semplice e versatile in Carbon Merino Wool, ideale per l’utilizzo come intimo o strato intermedio. Il peso del tessuto di 164gr/mq rende questo prodotto particolarmente adatto per l’uso durante l’attività sportiva a basse temperature. Lo strato di polipropilene a contatto con la pelle permette di evitare l’accumulo di sudore garantendo ottimi livelli di comfort. La lana merinos (una delle fibre naturali dal più alto potenziale termoregolante) è stata opportunamente posizionata nello strato esterno, per fungere da barriera

TAGLIE S/M, L/XL, XXL/3XL

PREZZO CONSIGLIATO (IVA INCLUSA): 79,00 EURO

LUPETTO CON ZIP MANICA LUNGA CARBON MERINOS WOOL Una maglia lupetto con zip a maniche lunghe semplice e versatile in Carbon Merino Wool, come il girocollo è ottimio sia come intimo sia come strato intermedio sotto una giacca tecnica. Il peso del tessuto di 164gr/mq è il medesimo della versione senza zip, e rende questo prodotto particolarmente adatto per l’uso durante l’attività sportiva a basse temperature. Anche in questo caso il polipropilene è a contatto con la pelle mente la lana merinos esterna ha il compito di proteggervi dal freddo.

TAGLIE S/M, L/XL, XXL/3XL

PREZZO CONSIGLIATO (IVA INCLUSA) : 89 EURO

